Mit 700 Traktoren 1500 Landwirte und Unterstützer demonstrieren in Schweich

Die großen Demonstrationen der Landwirte der Region gehen weiter: Am Samstagnachmittag, einen Tag vor Silvester, hatten sich in der gesamten Region Trier Landwirte und viele Anhänger, aber auch Firmen mit ihren Fahrzeugen an verschiedenen Orten der Landkreise Trier- Saarburg, Bernkastel- Wittlich und Bitburg- Prüm zusammengefunden. In Polizeibegleitung und Kolonnen ging dann die Fahrt nach Schweich.