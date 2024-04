Benefizaktion Radeln für krebskranke und hilfsbedürftige Kinder: Schweich macht mit bei der Vor-Tour der Hoffnung

Von Schweich aus geht es über rund 120 Kilometer entlang der Kyll nach Bitburg. Hier ist der erste Stopp in der Bitburger Erlebniswelt. Von der Nims geht es dann an die Sauer. Entlang der Sauer geht es nach einem zweiten Stopp nach Wasserbilligerbrück über den Moselradweg an Trier vorbei zurück nach Schweich. Gegen 16 Uhr wollen die Benefiz-Radler dort eintreffen. Beim Weinfest der Römischen Weinstraße werden sie empfangen. Es gibt ein Bühnenprogramm, das von dem Vor-Tour-Sänger und Kinderliederkomponisten Oliver Mager unterstützt wird. Außerdem treten örtliche Kinderchöre und die Tanzgruppe „Schweicher Tanzmäuse“ auf. Der Gründer der Tour, Jürgen Grünwald, wird ebenfalls erwartet.