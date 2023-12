Höhere Kosten für Versorgung von Fundtieren? Verbandsgemeinde Schweich will das Tierheim Trier unterstützen

Um das Tierheim in Trier-Zewen gab es in diesem Jahr Turbulenzen. Mitte September wurde ein neuer Vorstand gewählt und es nimmt inzwischen wieder uneingeschränkt alle Tierarten (Ausnahme: Wildtiere) auf. „Generell haben die Verbandsgemeinden dem Tierheim gegenüber immer signalisiert, dass sie zu höheren Zahlungen bereit seien. Allerdings konnte mit dem bisherigen Vorstand keine einvernehmliche Lösung für die Unterbringungskosten gefunden werden. Mit dem neuen Vorstand sollen in Kürze die Verhandlungen beginnen, nachdem das Tierheim sich zunächst organisatorisch neu aufstellen musste“, sagt Verbandsgemeindebürgermeisterin Christiane Horsch. „Wir wollen schon seit Jahren neue Dinge mit dem Tierheim verhandeln.“