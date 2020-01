Kommunales : Schweich diskutiert Investitionsplan

Schweich Der Stadtrat Schweich stellt in seiner Sitzung am Donnerstag, 23. Januar, den Investitionsplan der Stadt für den Planungszeitraum 2019 bis 2023 vor. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr, im „Bürgertreff“ des Bürgerzentrums, Stefan-Andres-Straße 1b in Schweich.

