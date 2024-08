40-jähriges Jubiläum Eine Stadt, die verzaubert – Darum lohnt sich ein Besuch in Schweich

„Die Stadt Schweich ist ein Flecken, so lernte ich in der Schule. Der Lehrer sagte, vom Berg Rupperoth herab sehe es mit seinen in die Felder ausstrahlenden Straßen aus wie ein Stern, vielleicht – wenn man blinzelt und viel Sonne über den Schieferdächern liegt.“ Mit diesen Worten hat der berühmte deutsche Schriftsteller Stefan Andres seinen einstigen Heimatort Schweich beschrieben. Seitdem ist viel passiert.