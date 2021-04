Blaulicht : Holzkugeln lösen Gefahrstoffeinsatz in Schweich aus

Schweich In Schweich ist es am Donnerstag wegen eines Pakets zu einem Gefahrstoffeinsatz gekommen.

Nach dem Öffnen eines Pakets in ihrer Wohnung in der Schweicher Neustraße nahm eine 22-Jährige einen merkwürdigen Geruch wahr. Rund 30 Minuten fühlte sie sich so unwohl, dass sie den Notruf wählte. Der Notarzt stellte eine offensichtliche allergische Reaktion fest, eine weitere Behandlung vor Ort und ein Transport in ein Krankenhaus war aber nicht erforderlich.