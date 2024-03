Kirchenmusik-Urgestein „Ich bin mit Schweich gewachsen“: Chorleiter Johannes Klar wird 70

Mit einem leckeren Streuselchen und einem schwarzen Kaffee geht alles. Gut, dass zwischen Bäckerei und Kirche nur ein Katzensprung liegt. Wenn so ein Urgestein der Kirchenmusik wie Johannes Klar in Schweich seinen 70. Geburtstag feiert, dann hat nicht nur er viel zu erzählen, sondern auch die vielen, die ihn in den vergangenen 48 Jahren als Chorleiter mit all seiner Power und Dynamik als „qualitätsverrückt“ erlebt haben.