Kunst : Schweicher Format soll Dauereinrichtung werden

Der Schweicher Rudolf Maus möchte Kunst in Schweich fest etablieren. Foto: Monika Traut-Bonato

Schweich Nach drei spannenden Wochen hat die Kunstausstellung „Vom Realismus zum Abstrakten“ in Schweich ihre Pforten wieder geschlossen. Es war die erste dieser Art in dem bislang eher als Einkaufsstadt bekannten Moselort. Die Auftaktveranstaltung war Gradmesser und Probelauf zugleich. Wer ist der Mann – und was hat er genau vor?