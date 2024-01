Der „vergessene Priester“ aus Schweich Er widmete sein Leben dem Kampf gegen Alkoholismus – aber die Seligsprechung stockt

Draußen in der Welt wird er geschätzt und verehrt. Seine Statuen und Porträts schmücken Klostergärten und Ordenshäuser in Portugal, Mosambik, Indien und Montenegro. Nur zu Hause in Schweich, wo er geboren wurde, ist er vergessen: Pater Johannes Maria Haw. Seit 15 Jahren läuft der Prozess zur Seligsprechung und die treibende Kraft dahinter ist die umtriebige und engagierte Sr. Celeste Gonçalves vom Sekretariat Pater Johannes Maria Haw der Johannesschwestern in Leutesdorf.