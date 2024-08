Am Schweicher Fährturm Sind diese Poller gefährlich? Die Antwort der Verwaltung überrascht

Ein sonniger Tag, ideal für einen Fahrradausflug, endete abrupt in einem Unfall. Auf dem Rückweg von Schweich-Issel nach Schweich, kurz vor dem Schweicher Fährturm am Moselufer, blieb eine Radfahrerin mit dem Pedal ihres E-Bikes an einem der fünf Poller hängen. Sie stürzte schwer. Sofort eilten andere Radfahrerinnen und Besucher eines nahe gelegenen Campingplatzes herbei, um der Verletzten zu helfen.