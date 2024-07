Infrastruktur Wann startet der Neubau der Schweicher Moselbrücke?

Unterbau, Überbau, Belag und Sicherungen. In all diesen Kategorien schneidet die Schweicher Moselbrücke schlecht ab. Das ist seit Jahren bekannt. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) plant deshalb einen Neubau. Seit zwei Jahren scheint es jedoch nicht voranzugehen mit dem Projekt. Der ursprünglich einmal angedachte Baubeginn ist längst Makulatur. Das bedeutet jedoch nicht, dass das Vorhaben still und heimlich zu Grabe getragen worden ist.