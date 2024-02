Kostenpunkt: 14,6 Millionen Euro Vertrag geschlossen – Schweicher Verwaltung zieht in neues Rathaus

Schweich · Die Verwaltung in Schweich hat ab 2026 ein neues Domizil: Das künftige Rathaus entsteht zur Zeit gleich gegenüber in der sogenannten Neuen Mitte. Kostenpunkt: etwas mehr als 14,6 Millionen Euro. Was der Umzug für Mitarbeiter und Bürger bringt und was noch zu tun ist.

29.02.2024 , 07:40 Uhr

