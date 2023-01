Radweg auf beiden Fahrbahnseiten? : Verwirrung um Radweg auf neuer Moselbrücke in Schweich

So soll die neue Moselbrücke bei Schweich aussehen. Platz für einen Radweg auf beiden Seiten soll dort nicht sein. Foto: LBM Trier

Schweich Im Kreistag Trier-Saarburg hieß es zuletzt, dass die neue Moselbrücke auf beiden Fahrbahnseiten einen Radweg bekommt. Warum der Landesbetrieb Mobilität jetzt protestiert und was der Sachstand bei dem Projekt ist.

Wer die Wortbeiträge am 19. Dezember im Kreistag Trier-Saarburg verfolgt hat, hat es mitbekommen: CDU-Fraktionschef Bernhard Henter erklärte zur geplanten neuen Moselbrücke in Schweich: „Auf beiden Seiten wird ein Radweg kommen.“ Diese Aussage blieb unwidersprochen in der Sitzung, in der es um das Radverkehrskonzept für den Kreis Trier-Saarburg ging. Weder die Verwaltung noch die anderen Fraktionen korrigierten sie.

Somit schien es für den Beobachter so, dass sich der Kreis durchgesetzt habe. Denn im Gegensatz zum LBM hat der Kreis unter Berufung auf das Fachbüro, welches das Radverkehrskonzept erstellt hat, für eine beidseitige Radwegführung plädiert. Die Straßenbaubehörde hatte bei der Brückenplanung nur Radspuren auf einer Seite der Brücke vorgesehen. Da schien die Aussage über zwei Radwege wie ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk. Die eher freudige Überraschung in dem Gremium darüber war auch im jüngsten TV-Bericht über das Radverkehrskonzept nachzulesen, der am 9. Januar gedruckt wurde.

Moselbrücke Schweich: Was der LBM zu den Radwegen sagt

Doch nach Erscheinen des Berichts hat sich Hans-Michael Bartnick, stellvertretender Leiter des LBM in Trier, zu Wort gemeldet. Der LBM habe nie eingelenkt in der Diskussion um die Radwegführung auf der neuen Schweicher Brücke. Radwege auf beiden Seiten seien keine beschlossene Sache, sondern lediglich eine Empfehlung des Kreistags, die in einem Konzept auftauche. Die Debatte im Kreistag hat Bartnick nicht gesehen, er verweist auf den sechsseitigen schriftlichen Beschlussvorschlag der Kreisverwaltung. „Eine der Maßnahmen ist die Moselbrücke in Schweich. Diese soll in den nächsten Jahren neu gebaut werden. Um auch hier dem Radverkehr seiner Bedeutung entsprechend gerecht zu werden und mehr Raum zu geben, ist aus Sicht des Landkreises beim Neubau auf beiden Brückenseiten ein Rad- und Gehweg zu errichten. Dies deckt sich auch mit dem Ansinnen der Verbandsgemeinde und betroffenen Gemeinden“, heißt es darin.

Lesen Sie auch Infrastruktur : Neubau der Moselbrücke Schweich: Es gibt Kritik an den Plänen

Foto: LBM Trier 7 Bilder Wie die neue Brücke aussehen soll

Bartnick schlussfolgert: „Fakt ist, dass wir weiterhin die einseitige Anlage eines überbreiten Radwegs, insbesondere aus Sicht der Verkehrssicherheit für die Radfahrer und der Leistungsfähigkeit der Kreisverkehre, für die fachlich richtige Lösung halten.“ Ziel sei es, den Schüler-Radverkehr sicher zum Schulzentrum zu bringen. Der Beschluss des Kreistags sei ein politischer Prüfauftrag, der LBM habe diese Prüfung als Fachbehörde aber schon abgeschlossen.

Doch von ungefähr kommt der Prüfauftrag des Kreises auch nicht. Schließlich hat ein Fachbüro das Konzept erstellt und auch die LBM-Brückenplanung hinterfragt. Die Liste der 16 priorisierten Einzelprojekte des Radverkehrskonzepts lag dem TV zunächst nicht vor. Erst schickte dann die Pressestelle eine vorläufige Steckbrief-Liste, in der das Projekt „Moselbrücke in Schweich“ noch aktualisiert werden sollte. In der ursprünglichen Version war darin von der vom LBM geplanten einseitigen Radwegführung die Rede. In der aktualisierten Fassung, die inzwischen auch online verfügbar ist, heißt es: „Beim Neubau der Brücke sollen auf beiden Seiten geeignete Radverkehrsanlagen vorgesehen werden (mindestens 2,50 Meter gemeinsamer Geh- und Radweg). Die Kreisverkehrsplätze an beiden Brückenköpfe werden Gefahrenstellen für den Radverkehr darstellen und sind mit besonderer Sorgfalt zu planen.“

Dass dieser politisch beschlossene Vorschlag in Zusammenarbeit mit einem Fachbüro erstellt wurde, scheint den LBM nicht sonderlich zu interessieren. Bartnick sagt: „Nicht jede Empfehlung des Kreistages hält unserer fachlichen Einschätzung stand.“ Insofern widersprechen sich die Fachplaner des LBM und die des Kreises.

Laut Bartnick befindet sich die Planung für die Brücke kurz vor dem Planfeststellungsbeschluss. „Im Erörterungstermin im letzten Sommer hatten wir unsere Haltung nochmals klar und deutlich formuliert“, sagt er. Nun müsse die Planfeststellungsbehörde, die in der LBM-Zentrale in Koblenz ihren Sitz hat, aber unabhängig agiert, in Ihrem Beschluss die Einwendungen und die Stellungnahmen des LBM Trier prüfen.

Sollte diese Behörde der Planung zustimmen und niemand gegen den Planfeststellungsbeschluss klagen, könnte die neue Brücke ab Oktober 2024 gebaut werden. Mit einer möglichen Klage sind laut Bartnick Wartezeiten verbunden. Sicher ist deshalb bisher nur eines: Der Baubeginn soll im Oktober eines beliebigen Jahres sein. Bartnick: „Dieser Anfangsmonat ist insbesondere zurückgerechnet aus einem Abbruch der bestehenden Moselbrücke in der jährlichen Schifffahrtssperre auf der Mosel im Sommer.“