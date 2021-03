Kostenpflichtiger Inhalt: Stadtentwicklung : Vier Häuser für eine neue Schweicher Mitte

Neue Nachbarschaft: Dem Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Schweich (links) gegenüberliegend soll das Bauprojekt Neue Mitte entstehen. Foto: TV/Harald Jansen

Schweich Der Name ist geblieben, die Pläne haben gewechselt. Nun hat sich der Schillinger Immobilienentwickler IFA dem Gelände an der Bernhard-Becker-Straße in Schweich angenommen. Das Vorhaben könnte in der Stadtratssitzung eine wichtige Hürde nehmen.