Das Wetter trübt den offenen Sonntag

Zum Fest der Römischen Weinstraße öffnen am Sonntag traditionell die Schweicher Geschäfte, und auf den Straßen bieten mobile Händler ihre Waren an. Gewürzt wird der Tag durch Musik von den drei Bühnen . Zahlreiche Wein- und Essen­stände laden zum Verweilen ein. Am Sonntag spielte leider das Wetter nicht mit – es zeigte sich kalt und regnerisch. „Es ist ziemlich ruhig heute, aber das liegt am Wetter“, erklärten die erfahrenen Händler sozusagen im Chor. Ähnlich klangen die Antworten in den Schweicher Geschäften. Tenor: „Es könnte schlimmer sein.“ Einige Tausend Besucher dürften es am Ende aber doch gewesen sein.

Auch die Schweicher Vereine mischten kräftig mit, und als Publikumsmagnet erwies sich der Eierspeisen-Stand des Isseler Cultur-Vereins. Am Weinstand von Hans-Peter Hoffmann, Vater der neuen Weinkönigin Helene I. aus Detzem, freuten sich Moderator Joachim Wagner und Bürgermeisterin Christiane Horsch über den zurückliegenden Festverlauf. Horsch: „Es ist erstaunlich ist, dass sich auch immer mehr junge Leute für gute Weine interessieren.“