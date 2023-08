Neues Orgateam mit geändertem Konzept Was ist neu, was ist anders beim großen Schweicher Fest im September?

Schweich · Nach jahrelanger Pause feiert Schweich im September wieder sein Stadtfest. Moment mal! Es heißt ja gar nicht mehr so. Der Name wurde ebenso geändert wie der Ort der viertägigen Feier. Doch das ist längst nicht alles. Das neue Orgateam hält weitere Überraschungen in petto.

22.08.2023, 06:47 Uhr

Schweich (Archivfoto). Foto: Portaflug

Da strahlt das Orgateam mit Otmar Rößler, Bürgermeister Lars Rieger und Jonas Klar. So, als ob sie es gar nicht erwarten könnten, dass das Heimat-, Wein und Erntedankfest endlich, endlich losgeht. Ein wenig müssen sie sich aber noch gedulden, genauso wie die zahlreichen Besucher, die erwartet werden. Denn das Fest steigt erst am Freitag, 8. September, dauert dafür aber bis einschließlich Montag, 11. September, also vier Tage.