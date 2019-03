später lesen Verkaufsoffener Sonntag Schweicher Läden haben am Sonntag geöffnet Teilen

Beim Frühlings-Kreativmarkt am verkaufsoffenem Sonntag, 31. März, in Schweich bieten Menschen aus der Region von 12 bis 17 Uhr Selbstgemachtes an. Unter anderem gehören Handarbeiten wie echte Klöppelarbeiten zum Angebot.