Schweich CDU und SPD keppeln sich im Stadtrat, obwohl sie grundsätzlich einer Meinung sind. Das Isseler Modell gilt bald in ganz Schweich.

In Schweich werden künftig alle Bürger für den Ausbau von Straßen herangezogen und nicht mehr nur diejenigen, die an der auszubauenden Straße wohnen. Das hat der Schweicher Stadtrat beschlossen. Statt Einmalbeiträgen wird es sogenannte wiederkehrende Beiträge geben. Im Stadtteil Issel werde dieses Prinzip bereits seit einigen Jahren erfolgreich angewendet, hieß es im Rat.

Der Antrag wurde damals in vielen Räten gestellt, nicht nur in Schweich. Schließlich entsprach er einem Gesetzentwurf, den die CDU im Mainzer Landtag eingebracht hatte. Mit den Stimmen von CDU und FWG wurde der Resolution mehrheitlich im Schweicher Stadtrat zugestimmt. Die SPD war dagegen. Ihr Argument: Die CDU habe keinen Vorschlag einer Gegenfinanzierung gemacht, zudem spreche auch der Gemeinde- und Städtebund von einem falschen Signal. Es mache keinen Sinn, ein bewährtes System zu beseitigen, sagte SPD-Fraktionschef Achim Schmitt, Ziel müsse es sein, es in Richtung wiederkehrende Beiträge weiter zu entwickeln. Den CDU-Antrag bezeichnete Schmitt als „populistisch”. Tenor bei CDU und FWG war, dass es gut sei, wenn die Bürger entlastet würden und etwas von dem zurückbekämen, was sie erwirtschaftet hätten.