Weinbau: Schweicher will Gut Avelsbach kaufen

(vk) Die Geschichte des Weingutes beginnt im 19. Jahrhundert. 1895 kam der preußischen Regierung die Idee, staatliche Weinbaudomänen an Saar und Mosel zu errichten. Sie sollten Musterbetriebe mit Leitfunktion werden. 1901 begann der Bau der Domäne Avelsbach in Trier. Der dazugehörige 5500 Quadratmeter große Zentralkeller wurde zwischen 1903 und 1905 in der Sichelstraße in der Trierer Innenstadt gebaut. 1977 fusionierte Avelsbach mit der Lehr- und Versuchsanstalt Trier und wurde umbenannt in Staatliche Weinbaudomäne Trier. Von 1985 bis 1992 wurden die Gebäude saniert. Seit 2011 wird die Domäne Avelsbach als Wirtschaftsbetrieb des Landes Rheinland-Pfalz geführt. Das DRK-Sozialwerk Bernkastel-Wittlich hatte den 28 Hektar großen Betrieb seit 1. Juli 2016 bewirtschaftet. Die Domäne Avelsbach wurde in Gut Avelsbach umbenannt.