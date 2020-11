Infrastruktur : Mit Kindern wird es erschwinglicher

Für Hausbauwillige ist Schweich ein teures Pflaster. Die Stadt verkauft nun einige Grundstücke für einen vergleichsweise niedrigen Preis. Foto: Patrick Pleul

Schweich In Schweich werden inzwischen bis zu 500 Euro pro Quadratmeter Bauland verlangt. Vergleichsweise günstig sind die nun auf den Markt kommenden Bauplätze.

Nicht jeder hat 355 000 Euro, um sich das 757 Quadratmeter große Grundstück im Baugebiet Ermesgraben zu kaufen, das aktuell in einem Immobilienportal im Internet angeboten wird. Der Kaufpreis entspricht umgerechnet rund 470 Euro pro Quadratmeter. Nahezu ein Schnäppchen sind da die 299 Euro, die die Stadt Schweich für Grundstücke im Stadtteil Isel verlangt.

Und es kann noch günstiger werden. Der Stadtrat hat sich in seiner jüngsten Sitzung dazu entschlossen, einen Rabatt zu gewähren. Nach Auskunft von Stadtbürgermeister Lars Rieger pro Kind zehn Euro. Auch eine nachgewiesene Schwangerschaft bringt zehn Euro Ersparnis pro Quadratmeter öffentliches Bauland (siehe Info). Neben den städtischen Grundstücken gibt es übrigens weitere Baugrundstücke, die in privater Hand sind.

Info Wer bekommt einen Bauplatz? Laut Stadtratsbeschluss werden die Bauplätze bevorzugt an Käufer vergeben, die seit fünf Jahren in Schweich wohnen oder die in der Vergangenheit dort fünf Jahre lang gelebt haben. Positiv wirkt es sich zudem aus, wenn de Bewerber jünger als 40 Jahre alt ist. Familien mit im Haushalt lebenden Kindern haben ebenfalls bessere Chancen. „Zum Zeitpunkt der Bewerbung vorliegende Schwangerschaften werden berücksichtigt (Kopie Mutterpass ist unaufgefordert vorzulegen)“, heißt es in den Teilnahmebedingungen. Nach dem Kauf muss innerhalb eines Jahres ab Besitzübergang mit dem Bau (Tiefbau-/ Gründungsarbeiten) begonnen werden.

Ob 299 oder am Ende 279 Euro pro Quadratmeter. Für Achim Schmitt (SPD) ist diese Summe viel zu hoch. Die von der Stadt aufgerufenen Preise führten dazu, dass sich Normalverdiener kein Grundstück in Schweich leisten können. Seinem Ansinnen, weniger Geld zu verlangen, widersprach der Stadtbürgermeister. Er verwies auf die Bodenrichtwerte, die den Wert der Flächen angeben. Man müsse sich daran orientieren. Denn die Stadt dürfe ihr Vermögen nicht unter Wert veräußern. und der orientiere sich am Bodenrichtwert. Der liegt aktuell bei 180 Euro pro Quadratmeter für das betroffene Gebiet.

Diese Begründung wiederum wollte Schmitt nicht gelten lassen. Es stimme, dass die Kommune Baugrundstücke nicht unter Wert verkaufen dürfe. Dieser Wert ergebe sich jedoch aus den Kosten für den Grundstückserwerb und den Erschließungskosten. Und würden weit unter dem nun aufgerufenen Preis liegen.

Am Ende konnte sich der Sozialdemokrat mit seiner Forderung nicht durchsetzen. Vertreter anderer Fraktionen hatten unter anderem argumentiert, dass im Bereich Ermesgraben teilweise 500 Euro gefordert würden. Im Vergleich damit seien 299 Euro für die Plätze in Issel günstig. Zudem müsste die Stadt in den kommenden Jahre hohe Summen für Infrastruktur ausgeben. Da benötige man das Geld aus den Landverkäufen.

Dass die Baulandpreise in Schweich weiterhin höher als in Trier liegen, spielte in der Debatte keine Rolle. Dort gibt es zwar derzeit keine großen städtischen Baugebiete. Der Verkauf solcher Grundstücke in größerem Stiel liegt somit schon eine Zeitlang zurück. Ab 2016 konnten sich Bauwillige bei der Stadt Trier um eines der 84 Grundstücke in Trier-Filsch bewerben. Die Kaufpreise der Grundstücke waren vom unabhängigen Gutachterausschuss für Grundstückswerte für die Stadt Trier auf der Basis des Bodenrichtwerts von 260 Euro pro Quadratmeter ermittelt. Durch Zu- und Abschläge je nach individueller Lage der Grundstücke ergab so sich eine Bandbreite zwischen 196 und 281 Euro.

Insgesamt vier Grundstücke für den Bau von Einfamilienhäusern wird die Stadt Schweich ab Anfang Dezember anbieten. Für drei weitere Flächen gibt es keinen Kinderrabatt. Dort können Mehrfamilienhäuser gebaut werden. Preis pro Quadratmeter dort: mindestens 450 Euro. Denn die Stadt veranstaltet ein Bieterverfahren. Der Anbieter mit dem höchsten Gebot erhält den Zuschlag.