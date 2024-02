Mit Messer und Elektroschocker bedroht Junge Männer vor Gericht nach zwei brutalen Raubüberfällen in Trier

Die Erste Große Jugendkammer am Landgericht Trier beschäftigt sich ab Montag, 19. Februar, mit zwei brutalen Raubüberfällen in der Trierer Innenstadt. Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen drei vorbestrafte Männer wiegen dabei so schwer, dass sie alle in Untersuchungshaft sind. Bei den zugrunde liegenden Taten wurden laut Anklage teils Elektroschocker und Messer eingesetzt. Die beiden 18-Jährigen und ein 19-Jähriger sollen sie am 3. und 17. Juni 2023 innerhalb von 14 Tagen begangen haben.