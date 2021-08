Pandemie : Villa Kunterbunt: Trotz Corona-Impfung bleibt bei schwerkranken Kindern oft ein mulmiges Gefühl

Trier Vielen chronisch erkrankten Jugendlichen konnte die Corona-Impfung zurück ins Leben helfen. Doch einige haben ihren eigenen Schutz nicht in der Hand. Sie sind auf die Gesellschaft angewiesen.

Im Juni kam die Nachricht, auf die Hunderte Familien in der Region seit über einem Jahr gewartet hatten: Die Ständige Impfkommission (STIKO) hat empfohlen, Zwölf- bis 17-Jährige mit bestimmten Vorerkrankungen gegen das Coronavirus zu impfen.

Dr. Christoph Block hat erlebt, wie schwierig das vergangene Jahr für die betroffenen Familien war und dass für einige die Angst noch nicht vorüber ist. Der Kinderarzt leitet die „Villa Kunterbunt“ im Mutterhaus in Trier. In dem Nachsorgezentrum werden rund 800 chronisch erkrankte Kinder und deren Familien betreut.

„Wir haben gesehen, dass viele Familien verzweifelt waren. Wenn Sie ein neunjähriges Kind haben, das schon an einer Leukämie erkrankt ist, und Sie diesem neunjährigen Kind sagen müssen, dass es jetzt nicht einmal mehr rausgehen kann oder einen Freund zu Besuch haben darf, dann entwickelt dieses Kind natürlich Aggressionen und Unzufriedenheit“, sagt Dr. Block. Das bringe häufig ganze Familien ins Wanken.

Alles wieder gut also? Ganz so einfach ist das leider nicht: „Patienten, die sehr stark immungeschwächt sind, kann man nicht oder nur sehr schwierig impfen“. Dr. Block schätzt, dass das etwa fünf Prozent „seiner“ Jugendlichen betrifft. Und dann sind da ja auch noch die unter Zwölfjährigen. Für sie sei es umso frustrierender, dass sie ihren Schutz nicht in der eigenen Hand hätten.