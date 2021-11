Weihnachtsbaum an der Porta Nigra : Nordmanntanne muss Federn lassen (Fotos)

Trier/Kenn Als unerwartet schwierige Mission hat sich das Aufstellen des Weihnachtsbaumes an der Porta Nigra erwiesen. Erst fünf Stunden nach dem ursprünglich geplanten Termin war es soweit.

Die Komplikationen begannen bereits am frühen Morgen, als die Nordmanntanne nach dem Fällen vom Gelände der Handwerkskammer in Kenn, die ihn gespendet hatte, abtransportiert werden sollte. 18 Meter lang, 4,5 Tonnen schwer, aber mit 8,5 Metern viel zu breit für den Straßenverkehr. Da musste das 40 Jahre alte Gewächs erst mal kräftig Federn lassen. Am Nachmittag endlich in Trier angekommen, erwies sich die Tanne erneut als sehr bearbeitungsbedürftig. Per Motorsäge gekürzt und für die Bodenhülse passend gemacht, stand der Baum gegen 15.30 Uhr endlich an seinem Bestimmungsort. In den kommenden Tagen wird er geschmückt.