Interview mit der Trierer Rettungsschwimmerin Stephanie Weber : „Auch geübte Schwimmer sollten definitiv aus der Mosel draußen bleiben“

Die Rettungsschwimmer der DLRG unterwegs auf der Mosel bei Trier. Foto: privat

Trier Am Trierer Moselstrand tummeln sich Dutzende in den Fluten des Flusses. Die Gefahr, in der sie sich befinden, ist vielen nicht bewusst, meint Rettungsschwimmerin Stephanie Weber. Warum ein Bademeister die Sache eher verschlimmern würde, erklärt sie im Interview mit dem Trierischen Volksfreund.