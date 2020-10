Pandemie : Sechs Corona-Neuinfektionen im Landkreis und in der Stadt Trier

Trier/Trier-Saarburg Unter den gemeldeten Fällen ist auch einer aus einer Schule und einer aus der AfA Hermeskeil.

Erneut meldet das Gesundheitsamt Trier-Saarburg sechs weitere Infektionen mit dem Corona-Virus am Donnerstag, 1. Oktober, – zwei aus der Stadt Trier und vier aus dem Landkreis. Somit steigt die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Menschen auf 616 (213 in der Stadt Trier und 403 im Landkreis Trier-Saarburg).

Ein weiterer Infektionsfall wurde in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Hermeskeil festgestellt. Infiziert ist eine Bewohnerin, die in wenigen Tagen in eine Kommune verlegt werden sollte. Das teilt die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier mit.