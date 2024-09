Damit Kinder satt werden Mittagessen in Schulen kostet Stadt Trier fünf Millionen Euro

Spätestens in der Oberstufe eines Gymnasiums wurde es kompliziert. Denn dann war oft Nachmittagsunterricht angesagt und es stellte sich die Frage: Was gibt es zu essen? Bis vor wenigen Jahren hat das keinen Rektor und keinen Schulträger interessiert. Inzwischen sieht die Sache anders aus. Schon Krippenkinder werden bis weit nach dem Mittag betreut. Deshalb müssen Mensen her, in denen ein Mittagessen angeboten werden kann. Die Stadt Trier hat da Nachholbedarf. Und muss deshalb sechs Millionen Euro investieren.