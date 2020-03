Kommunalpolitik : Sechs Ortsbeiräte tagen in der ersten März-Woche

Sechs Ortsbeiräte tagen in der ersten März-Woche

Trier Nach den Karnevalstagen kommen mehrere Trierer Ortsbeiräte zu öffentlichen Sitzungen zusammen:

Auf der Tagesordnung in Trier-Mitte/Gartenfeld heute, 19 Uhr, im Büro der Lokalen Agenda 21 (Palaststraße) stehen unter anderem das Radwegekonzept und ein Antrag der Grünen zu den Pollern in der Fußgängerzone.

In Olewig geht es am Mittwoch, 4. März, 19 Uhr, Grundschule Auf der Ayl, ebenfalls um das Bauvorhaben in der Olewiger Straße sowie das aktuelle Stadtteilbudget. Der Beirat spricht zudem über den Zustand des Spielplatzes Petrisberg und diskutiert einen Antrag auf Beleuchtung des Radweges.