Geboren am 29. Februar Sechs Schaltjahr-Babys im Trierer Mutterhaus

Um 15.30 Uhr am Donnerstag war das „absolute Wunschkind“ da: Jakob (52 cm und 3785 Gramm) kam per Kaiserschnitt zur Welt. Er ist eines der insgesamt sechs „Schaltjahrbabys“, die am 29. Februar im Trierer Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen das Licht der Welt erblickten – drei Mädchen und drei Jungen, darunter einmal Zwillinge. Die Eltern Sarah und Frederik Schauenburg aus Trier machte ihr erstes Kind „überglücklich“.