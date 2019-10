Second Hand in der Karlsmühle Mertesdorf

Mertesdorf Songs von Melissa Etheridge, Patti Smith, Janis Joplin und anderen sowie zahlreicheOldie-Klassiker aus den 60er und 70er Jahren präsentiert Second Hand.

Am Mitwoch, 9. Oktober, 20 Uhr, ist die die Acoustic-Rock-Band in der Karlsmühle in Mertesdorf zu Gast. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei.