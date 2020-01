Kolumne : Segenswünsche für das Jahr 2020

Noch liegt das neue Jahr fast wie ein unbeschriebenes Blatt vor uns. Vielleicht haben Sie schon einige Termine in Ihrem Kalender vermerkt, der meinige füllt sich von Tag zu Tag.

Vielleicht haben Sie in den letzten Tagen schon Besuch von den Sternsingern bekommen. Kinder und Jugendliche, verkleidet als die Heiligen Drei Könige, gehen in ihrer Freizeit in Begleitung eines Erwachsenen von Haus zu Haus. Sie erinnern an die biblische Geschichte zur Zeit der Geburt Jesu in Bethlehem. Respekt allen, die bei dieser weltweit größten Aktion von Kindern für Kinder mitmachen. In diesem Jahr gehen die Geldspenden an notleidende Kinder im Libanon.