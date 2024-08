Alles begann mit einem Boot „Ich verkaufe – Oder du übernimmst“: 100 Jahre Klosterschenke Pfalzel in Familienbesitz

Trier-Pfalzel · Wie Heinrich Lentes, der erste in der Familie, an die Klosterschenke kam, wie er auf die Idee kam, die Trierer mit dem Bötchen nach Pfalzel zu fahren, wie der Sohn das Konditorhandwerk einbrachte und wie das Haus zum Hotel wurde… Geschichten und Anekdötchen rund um 100 Jahre Klosterschenke Pfalzel in Familienbesitz.

03.08.2024 , 10:24 Uhr

Link zur Paywall 100 Jahre Klosterschenke Pfalzel – Alles begann mit dem Ausflugsboot Rothildis 13 Bilder Foto: Archiv Familie Lentes/Klosterschenke Pfalzel

Von Sandra Blass-Naisar