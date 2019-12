Trier  : Seit 50 Jahren lebt die „Trierische Tonpost“ Inklusion

Trier Das Audiomagazin für Blinde und Sehbehinderte ist einzigartig in der deutschen Bistumslandschaft.

Ludwig dankte seinem Redaktionsteam, bestehend aus Brigitte Scherer, Arno Rietz, Marion Remmy, Nicole Hemmerling und Clemens Berwanger und allen ehemaligen haupt- wie ehrenamtlichen Mitarbeitern, den ehemaligen Zivildienstleistenden und den jungen Frauen und Männern, die einen Freiwilligendienst geleistet haben. Namentlich nannte er Georg Scheuer, der maßgeblich daran beteiligt war, die Tonpost vom analogen ins digitale Zeitalter zu überführen, und die ehemalige Tonpost-Sekretärin Rosemarie Cartiser-Berwanger, „die immer einen Blick auf das große Ganze hatte“, so Ludwig. Thomas Alt, der als Technik-Profi dem Tonpost-Team stets mit Rat und Tat zu Seite gestanden habe, überreichte Ludwig den „Goldenen Schraubenzieher auf rotem Kissen“ für seine Verdienste. Ein besonders herzliches Dankeschön ging an Klaudia Ludwig, „die beste Ehefrau der Welt“, für ihre Unterstützung.

In seiner Festrede betonte Generalvikar von Plettenberg den Informationsauftrag, den die Tonpost mit dem Aspekt der Unterhaltung kombiniere und Nachrichten auf diese Art für beeinträchtigte Menschen zugänglich mache. „Die Ortskirche von Trier versteht sich als inklusiv“, zitierte er aus dem Synodenabschlussdokument von 2016. Obwohl Inklusion (Teilhabe; das Menschenrecht darauf, dass alle Menschen ungeachtet einer Behinderung am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können) in Form der Tonpost schon lange Jahre gelebt werde, sei er doch froh, dass dieser Punkt nun endlich „schwarz auf weiß festgeschrieben“ sei. „Aus dem kirchlichen Bereich ist die Tonpost nach wie vor die einzige Hörzeitung. Damit haben wir ein Alleinstellungsmerkmal innerhalb der deutschen Bistümer. Das erfüllt mich mit Stolz“, verriet er.

Direktorin Judith Rupp zeigte sich in ihrem Grußwort erfreut darüber, dass die Tonpost seit Mitte der 2000er Jahre als Bestandteil der Arbeitsstelle für Blinde und Sehbehinderte dem Kommunikationsbereich angegliedert ist: „Alle Medien-produzierenden Abteilungen sind damit unter einem Dach und der Informationsfluss ist gewährleistet.“ Es sei wichtig, dass die Kirche heutzutage ein professionelles Medienangebot habe und auch Menschen anspreche, die sonst womöglich weniger im Fokus stünden. Zugleich lobte sie die Arbeit des Tonpost-Teams, das stets die Herausforderung gemeistert habe, auf dem neusten Stand der Technik zu bleiben, von der Tonbandspule über die Kassette und CD bis hin zur App, die 2019 an den Start ging.

Ein besonderes Angebot in der Vorweihnachtszeit ist der „Klingende Adventskalender“, der zum Preis von 18 Euro per E-Mail an tonpost@bistum-trier.de oder per Telefon 0651/7105-430 bestellt werden kann. Weitere Informationen gibt es auf www.bistum-trier.de/tonpost.