Stadtgeschehen : Straßenmusik in Trier: Die Vielfalt fehlt

Bei vielen Passanten beliebt: Das Pop-Trio „The third“ macht regelmäßig Straßenmusik in der Trierer Fußgängerzone. Foto: Franziska Wonnebauer

Trier Seit Jahren gibt es in der Innenstadt weniger Musikanten als in anderen Städten. Der Volksfreund hat herausgefunden, warum das so ist und nachgefragt, was Musiker, Passanten und Einzelhändler davon halten.

Wenn man das Schicksal von Trierer Straßenmusikern in den vergangenen Wochen als musikalisches Zeichen hätte darstellen wollen, wäre es wohl die Fermate (von italienisch: fermare, „anhalten“), also Ruhepause, gewesen. Dass die Italiener den nach unten geöffneten Halbkreis mit einem Punkt in der Mitte als „Corona“, zu deutsch „Kranz“ oder „Krone“, bezeichnen, ist purer Zufall, passt jedoch in diesem Zusammenhang wie die Faust aufs Auge. Denn zwischen dem 18. März und dem 10. Juni hatten das volkstümliche Klarinettengedudel, der virtuose Harfenspieler und das studentische Pop-Trio in Trier eines gemeinsam: Generalpause. Während dieser Zeit konnte die Stadtverwaltung wegen des Veranstaltungsverbots keine Erlaubnis zum Musizieren auf der Straße erteilen.

Doch auch schon vor Corona war es in Triers Innenstadt stiller als in anderen Großstädten in Rheinland-Pfalz. Während Straßenmusik in Trier eher die Ausnahme als die Regel ist, trifft man in Mainz und Koblenz fast an jeder Ecke auf einen Musiker. Straßenmusik gehöre in Mainz und Koblenz zum Stadtbild, teilen die jeweiligen Presseämter auf TV-Anfrage mit.

Das würden in Trier wohl wenige behaupten. „Hier gab es schon immer weniger Musik als anderswo“, sagt Passantin Emma Simon. Nach ihrem Geschmack dürfe gern mehr Straßenmusik gemacht werden. Überhaupt könne Trier mehr „Leben, Musik und Power“ vertragen, sagt die 63-Jährige.

Vorgaben des Ordnungsamts Doch das Trierer Ordnungsamt macht es Musikern nicht leicht: Seit sich Einzelhändler über illegale Straßenmusik beschwert hatten (der Volksfreund berichtete), hat die Stadt 2011 eine Genehmigungspflicht eingeführt. Die Genehmigung ist eine Woche gültig; maximal sieben Solokünstler oder Gruppen erhalten eine solche Erlaubnis jede Woche. Monatlich könnten also 28 verschiedene Künstler oder Gruppen auftreten. Im vergangenen Jahr waren es durchschnittlich aber nur acht Musiker.

Das könnte daran liegen, dass eine Genehmigungspflicht in anderen Großstädten wie Koblenz und Mainz nicht üblich ist. „Verglichen mit anderen Städten ist das schon eine Hürde“, sagt Fabian Küppner, professioneller Musiker aus Krefeld. Der Handpan-Musiker und Multi-Instrumentalist trat von 2010 bis 2018 regelmäßig in der Trierer Innenstadt auf. Inzwischen musiziert er lieber in Moers, Kempen, Duisburg und Düsseldorf. Denn Straßenmusiker dürfen in Trier keine selbst produzierten CDs verkaufen. „Der gewerbliche Verkauf von Waren, darunter fallen auch die CDs, ist – ausgenommen von handgefertigter Straßenkunst nach der Sondernutzungssatzung der Stadt Trier – nicht genehmigungsfähig“, erklärte ein Sprecher der Stadt Trier. Küppner bezieht den Hauptteil seiner Einnahmen beim Musizieren auf der Straße aber aus CD-Verkäufen. Er sagt: „Da ich mich für den Zeitraum des Musizierens in Trier jeweils in eine WG eingemietet habe und zusätzlich die laufenden Kosten meiner Wohnung in Krefeld habe, rentiert sich Straßenmusik in Trier ohne den Verkauf meiner CDs nicht mehr.“ Er ist der Ansicht, dass mit dem Verbot des CD-Verkaufs gerade die professionellen und außergewöhnlichen Musiker ferngehalten würden. Das sei schade, weil er die Resonanz des Trierer Publikums als überdurchschnittlich gut wahrgenommen habe. „Die ruhige Altstadt und die vielen Touristen, die sehr empfänglich für Kunst und Kultur sind, bieten eigentlich perfekte Voraussetzungen“, sagt er. Das Verbot des CD-Verkaufs sei für ihn jedoch der entscheidende Faktor dafür gewesen, nicht mehr in Trier aufzutreten.

Keine zehn möglichen Standorte Daneben gibt es weitere Hürden, die jedoch in ähnlicher Weise auch in anderen Städten bestehen: Das Ordnungsamt bestimmt zum Beispiel, wann an welchen Stellen musiziert werden darf. Das sind in der gesamten Innenstadt weniger als zehn Stationen. Die Musiker starten jeden Tag an einem anderen Standort und rotieren dann im 45-Minuten-Takt. Zudem schreibt das Ordnungsamt eine dreistündige Mittagspause zwischen 13 und 16 Uhr vor. Diese fällt jedoch in die Stoßzeiten in der Trierer Innenstadt – ungünstige Bedingungen für jemanden, dessen Verdienst von der Gunst der Passanten abhängt.

Bei der Ausstellung der Genehmigung fällt außerdem eine Verwaltungsgebühr von 25 Euro an – für den Pop- und Soul-Sänger und Gitarristen Dennis Berghaus ein weiteres überflüssiges bürokratisches Hindernis: „Wenn man Pech hat, hat man in dem genehmigten Zeitraum an drei oder vier Tagen selbst keine Zeit. Wenn dann an den restlichen zwei Tagen das Wetter noch schlecht ist oder die Örtlichkeit nicht viel hergibt, geht man unter Umständen mit minus 25 Euro aus der Woche“, sagt der Musiker, der vor zwei Jahren in Trier Straßenmusik gemacht hat. Andere Musiker sehen in der Verwaltungsgebühr kein großes Problem: „Wenn das Publikum merkt, dass man Freude hat und gut eingespielt ist, hat man die Gebühr nach einer halben Stunde wieder drin“, sagt Anna Weber aus Trier.

Virtuos und nicht zu laut Durch die vielen Touristen und die zusammenhängende Altstadt eigne sich Trier für sie und ihre zwei Bandkollegen von „The third“ optimal für Straßenmusik. Mit einem Mix aus Hits der 1980er Jahre und modernen englischen Popsongs ist das Trio aus Gitarre, Bass und dreistimmigem Gesang bei vielen Stadtbummlern beliebt. „Super, weiter so!“, ruft eine Passantin ihnen zu und wirft ein paar Münzen in den Gitarrenkoffer. Luzia Schartz sieht der Band in einigen Metern Entfernung von einem schattigen Plätzchen aus zu. „Die haben einen guten Sound“, lobt sie.

„Die Vielfalt macht es so spannend“, sagt eine andere Passantin über Straßenmusik in Trier. Schließlich bietet die Straße sowohl für Schüler als auch Profi-Musiker eine günstige Bühne, um sich auszuprobieren. Und die Klänge reichen vom keltischen Dudelsack über stimmungsvolle Ohrwürmer bis hin zum Kinderchor. „Für die Kinder geht es darum, sich zu trauen“, sagt die Passantin. Da ertrage man auch mal jemanden, der nicht so virtuos spiele.

Anwohner und Einzelhändler dürften da wohl anderer Meinung sein, da sie den Klängen länger ausgesetzt sind – ob schönen oder weniger schönen. Über gute Musik während der Arbeit freuen sich auch Ladeninhaber und ihre Mitarbeiter: „Die Gruppe ist ganz angenehm“, sagt der Inhaber einer Apotheke über das Pop-Trio „The third“. Wenn jemand gut spiele, störe das auch die Konzentration nicht. Unangenehm seien Künstler mit einem Vier-Stücke-Repertoire oder laut aufgedrehtem Verstärker.