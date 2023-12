Von würzig bis fruchtig-süß Sekt, Crémant und Co. aus der Region – Genießer-Tipps für Silvester

Gutes bleibt. Darum sorgen Winzersekt, Crémant, PetNat, Champagner und ihre Varianten auch und besonders an den Feiertagen zum Jahresende für prickelnde Momente. Ganz herrlich golden, rosé und in seltenen Fällen tiefrot schäumt es im Glas – das schafft in jedem alltagsgrauen Leben Momente von Eleganz.