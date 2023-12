Von würzig bis fruchtig-süß Sekt, Crémant & Co. aus der Region – Genießer-Tipps für die Feiertage

Trier · Fangen wir mal so an, und zwar mit einer Selbstverständlichkeit: Auch beim Sekt müssen sich Mosel, Saar und Ruwer nicht mehr hinter anderen deutschen Weinanbauregionen verstecken. Die Standards liegen hier ähnlich hoch wie in Rheinhessen oder an der Nahe. Die Mosel setzt Standards – was nicht nur hierzulande zählt. Davon präsentiert der Volksfreund eine völlig subjektive Auswahl.

01.12.2023 , 10:43 Uhr

Weihnachten und Silvester: Es gibt immer wieder gute Gelegenheiten, mit einem Glas Sekt anzustoßen. Die Mosel liefert dazu hervorragende Produkte. Foto: DWI

Von Christoph Hahn

Gutes bleibt. Darum sorgen Winzersekt, Crémant, PetNat, Champagner und ihre Varianten auch und besonders an den Feiertagen zum Jahresende für prickelnde Momente. Ganz herrlich golden, rosé und in seltenen Fällen tiefrot schäumt es im Glas – das schafft in jedem alltagsgrauen Leben Momente von Eleganz.