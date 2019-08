Tradition : Sekt, Wein und gute Stimmung

Leiwen Witzige Showeinlagen, gute Weine, besondere Gäste und vor allem das Flair: 2000 Menschen genießen die gesellige Kult-Weinprobe in Leiwen und müssen doch auf einen Höhepunkt verzichten.

Ein entscheidender Grund dafür ist das Programm mit besonderen Gästen, Live-Musik und Bühnenshow. Senta Schmitt, 2017/18 Weinkönigin der Römischen Weinstraße, und Lisa Schmitt, Moselweinkönigin 2016/17, moderieren den Abend. Sommelier David Kunsch kommentiert die eingeschenkten 16 Weine und Sekte von 16 Leiwener Winzern. Der Überraschungs-„Live-Act“ der Jahrgangsweinprobe mit dem Motto Riesling4future war das Trierer Gespann Franco Piccolini und Luigi Ferrari, die mit dem Lied „Trier ist nicht Barcelona“, einer witzigen Liebeserklärung an die Stadt, von sich reden machen.

Viele Gäste sind seit Jahren dabei wie Günther Zimmermann vom Nürburgring. Nächstes Jahr will er wieder vorbei schauen. Sie treffen dort gute Freunde, und der Wein schmecke ihnen. Evi und Hermann Nisar, die es vor 25 Jahren aus Sachsen an die Ahr zog, übernachten mit Verwandten aus Leipzig gleich zehn Tage in der Region. Bruder und Schwägerin sollten das einfach mal kennenlernen, sagen sie.