Neue Vorschriften Funktioniert die Mehrwegpflicht in Trier? Der Selbsttest

Es riecht nach Benzin und das Brummen der Zapfsäulen ist zu hören. Station eins des Selbsttests: Eine Tankstelle unweit der Innenstadt. Groß am Eingang prangt eine Werbung: „Coffee to go“ (zu Deutsch: Kaffee zum Mitnehmen). Das dürfte für viele müde Autofahrer am Morgen Musik in den Ohren sein. Doch können diese ihren geliebten Kaffee hier im umweltfreundlichen Mehrwegbecher mitnehmen? Mal sehen.