Ausbildung : Seminar für qualifizierte Tageseltern

Trier Ein Kurs zur Tagespflege startet am 27. Januar in Trier. Die Kindertagespflege als familiennahe Betreuungsform stellt ein ergänzendes Angebot zur institutionellen Tagesbetreuung von Kindern dar.

Damit Tagespflegepersonen ihre Aufgaben kompetent bewältigen können, vermittelt das Seminar Wissen in allen relevanten Fachbereichen, z. B. Erziehung und Förderung von Kindern, gesunde Ernährung, Kommunikations- und Konfliktlösungskompetenz sowie rechtliche Rahmenbedingungen.

Der Lehrplan umfasst insgesamt 160 Stunden, die Inhalte sind an denen des Deutschen Jugendinstitutes angelehnt. Am Ende der Gesamtqualifizierung steht ein zertifizierendes Abschlussgespräch.

Die Familienbildungsstätte bietet in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt der Stadt Trier und des Kreises Trier-Saarburg die Qualifizierung an. Der nächste Kurs beginnt am Montag, 27. Januar.