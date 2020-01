Seminar : Seminarreihe für Frauen im Schönstattzentrum Trier

Trier Pflichten, Sorgen um die Zukunft, die Verantwortung für andere und vieles mehr begünstigen die Außenorientierung.

Die dreiteilige Seminarreihe für Frauen im Schönstattzentrum Trier ermöglicht einen neuen Blick auf sich selbst, auf die täglichen Herausforderungen und Beziehungen, auf eigene Wünsche und Ziele. Die Teilnehmerinnen gehen Schritte, authentisch sie selbst zu sein. Das erste Seminar: „Wer bin ich?“ findet am 1. Februar statt; der zweite Seminartag am 7. März hat das Thema „Mit meinen eigenen Gefühlen umgehen lernen“; das dritte Seminar „Das Monster lebt nur kurz“ wird am 18. April gehalten. Die drei Einheiten finden jeweils Samstagnachmittag von 14 bis 18 Uhr statt.