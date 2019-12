Seniorenbeirat : Sprachrohr für mehr als 27000 Trierer

Zur Person

Hubert Weis (74) wohnt in Trier-West/Pallien. Weis war Lehrer und Schulleiter an verschiedenen Standorten in der Eifel. Zuletzt war er bis zu seiner Pensionierung Leitender Regierungsschuldirektor bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier. Kommunalpolitisch engagiert er sich in seinem Heimat-Ortsbeirat. Im bisherigen Seniorenbeirat bekleidete er das Amt als stellvertretender Vorsitzender. Insofern kennt er das Geschäft.

„Wichtig ist uns, die Gestaltung des Lebensumfeldes für ältere Menschen in Trier zu verbessern. Beispiel aus der Vergangenheit: Gestaltung der Fußgängerüberwege. Aber auch ein seniorengerechtes Wohnumfeld, seniorengerechtes Wohnen drinnen, soweit die Stadt Einfluss darauf hat, ist genauso wichtig.“

Außerdem: Die Fortführung der Pflege in Trier wolle man sehr intensiv begleiten. Ein großes Problem scheine die Kurzzeitpflege-Plätze zu sein. Vertiefen wolle man die Frage der Mobilität, sprich, wie kann der öffentliche Personen-Nahverkehr (ÖPNV) für ältere Menschen attraktiv gestaltet werden?