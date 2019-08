Stadtgeschehen : Seniorenbeirat will Konzept „Nette-Toilette“ einführen

Trier Der Trierer Seniorenbeirat hat sich in seiner August-Sitzung für eine „nachhaltige Verbesserung“ bei den öffentlichen Toiletten im Stadtgebiet ausgesprochen.

Dabei geht es nicht nur um die Zahl, sondern auch um die Sauberkeit und die Erreichbarkeit der Anlagen. Einer der Senioren erläuterte das Konzept der „Netten Toilette“, das schon in 270 deutschen Städten und Gemeinden erfolgreich läuft (der TV berichtete am 15.6.2018). Dabei erhält unter anderem jeder Gastronom, dessen Toilette gratis genutzt werden kann, einen Aufkleber, der außen am Restaurant oder dem Café angebracht werden kann. Zudem wird durch Piktogramme angezeigt, ob ein Wickeltisch vorhanden ist und die Toiletten behindertengerecht sind. Ein weiteres Element ist ein Stadtplan, auf dem die „Netten Toiletten“ auf einen Blick zu finden sind. Die Kampagne war entstanden, weil es in vielen Städten noch viel zu wenige öffentliche Toiletten gibt und deren Unterhaltung relativ teuer ist.