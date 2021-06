Veranstaltungen : Seniorenbüro Trier bietet mehrere Digital-Kurse an

Trier Seniorinnen und Senioren aufgepasst - es gibt neue Veranstaltungen rund um Technik und Internet.

Am Mittwoch, 9. Juni, startet am Vormittag der Kurs „Erste Schritte am iPhone oder iPad“, der zweite Termin des Kurses ist am Mittwoch, 16. Juni, jeweils von 9.30 bis 12 Uhr. Die Gebühr beträgt 65 Euro für Mitglieder und 78 Euro für Gäste. Für Teilnehmer, die bereits die Bedienung der grundlegenden Funktionen kennen, wird der Kurs „Kommunizieren mit iPhone und/oder iPad“ mit drei Terminen jeweils freitags, 18. Juni, 25. Juni und 2. Juli, von 14 bis 16.30 Uhr angeboten. Auch hier beträgt die Gebühr 65 Euro für Mitglieder und 78 Euro für Gäste.

An absolute Computer-Neulinge richtet sich der Kurs „Komm mit ins Internet! - Leichter Einstieg in das Internet am PC“. Der Kurs findet an zwei Terminen statt, jeweils donnerstags am 10. Juni und 17. Juni, von 14 Uhr bis 16.30 Uhr. Er kostet für Mitglieder 45 Euro und für Gäste 54 Euro. Um den „Einstieg in die digitale Korrespondenz“ geht es in einem weiteren Kurs mit drei Terminen, jeweils donnerstags, 10. Juni, 17. Juni und 24. Juni, 9.30 bis 12 Uhr. Hier betragen die Kosten 65 Euro für Mitglieder und 78 Euro für Gäste.