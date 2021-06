Veranstaltung : Seniorenbüro zeigt Online-Vortrag

Trier Das nächste Kultur-Karussel des Seniorenbüros Trier findet am Mittwoch, 9. Juni, von 15 bis 16 Uhr online statt. In der Reihe GrundGedanken beschäftigt sich Franz-Joseph Euteneuer mit der Frage „Werden wir, was wir wünschen?

Wünschen wir, was wir werden?“ Die Teilnahme ist kostenfrei, der Link für die Veranstaltung wird nach der Anmeldung zugeschickt.