Veranstaltungen : Seniorenbüro präsentiert neues Programmheft

Trier Im Seniorenbüro Trier ist das neue Programmheft für Juli und August erhältlich. Neben vielen regelmäßigen und kostenfreien Angeboten werden Sonderveranstaltungen angeboten: 24. Juli und 7. August Wander-Ausflüge (Zukunftsdiplom für Kinder); 18. Juli Sprechstunde zur ambulanten Pflege; 3. August Erlebnisnachmittag für Singles; 8. August Anfängerkurs Spanisch; 13. August Vortrag „Elternunterhalt“.

Am 22. August wird im Beisein der Bürgermeisterin Elvira Garbes der erste Digital-Kompass-Standort in Rheinland-Pfalz im Seniorenbüro eröffnet. Infos gibt es auf der Homepage www.senioren-in-trier.de. Das Büro in der Kochstraße 1a ist montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und donnerstags von 9 bis 16 Uhr geöffnet, Telefon 0651-75566.