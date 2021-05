Verbraucherservice : Seniorenbüro bietet Internetcafé

Trier Das digitale Internetcafé des Seniorenbüros bietet etwas Neues: Interessierte können sich einmal im Monat an einem Montagnachmittag zu dieser Videokonferenz dazuschalten und Fragen stellen. Internetlotse Peter Schramer leitet das digitale Treffen.

Thema des nächsten Treffens ist der Datenschutz im Internet. Welche Risiken und Gefahren drohen bei mangelhaftem Datenschutz? Auf welche Weise können persönliche Daten missbraucht werden? Termin dafür ist am Montag, 14. Juni, 16 bis 17 Uhr. Interessierte Senioren melden sich beim Seniorenbüro per Mail (anmeldung@seniorenbuero-trier.de) und erhalten dann den Link (Zugang) für die Veranstaltung. Gerne können auch schon Fragen und Wünsche bei der Anmeldung mitgeteilt werden. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Erreichbar ist das Seniorenbüro donnerstags und freitags von 9 bis 12 Uhr sowie donnerstags zusätzlich von 9 bis 16 Uhr unter Telefon 0651/99498573 oder per Mail (anmeldung@seniorenbüro.de).