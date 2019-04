b sofort ist das Veranstaltungsprogramm des Seniorenbüros Trier für Mai und Juni 2019 erhältlich. red

A Es liegt im Seniorenbüro in der Kochstraße 1a (Ecke Christophstraße) zum Mitnehmen aus. Geöffnet ht das Seniorenbüro montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und donnerstags von 9 bis 16 Uhr, erreichbar ist es auch unter Telefon 0651/75566.

Außerdem bietet der Theaterkreis des Seniorenbüros Trier ermäßigte Karten für die Oper Die lustigen Weiber von Windsor im Direktverkauf an. Vorstellung ist am Sonntag, 12. Mai, um 16 Uhr. Plätze der Preisgruppe 2 kosten 19 Euro (statt 24 Euro) und in der Preisgruppe 4 bis 13 Euro (statt 16 Euro).

Nächste Vorstellung des Balletts Dornröschen ist am Donnerstag, 30. Juni, um 18 Uhr.