Mit Frühstücksbuffet und Bistro Im Osburger Seniorenzentrum sollen sich nicht nur alte Menschen wohlfühlen

Lilli Becker sitzt in ihrem Rollstuhl und trinkt ein Glas Sekt-Orange. Zur Feier des Tages. Denn die 86-Jährige fängt einen neuen Lebensabschnitt an. Heute ist ihr erster Tag im Seniorenheim in Osburg, und sie zieht in ein funkelnagelneues Zimmer. Die alte Dame ist bereit: Fotos von ihren Enkeln und ihrem Urenkel hat sie dabei, nur ein Fernseher fehlt noch. Tochter und Schwiegersohn begleiten sie. Sie haben sich auf diesen Tag gefreut, denn zuvor war Lilli Becker im Seniorenheim in Reinsfeld untergebracht. Die Fahrerei kann sich die Osburger Familie jetzt sparen.