Serie: Die Winzerinnen : Weingastgeberin aus vollem Herzen

Sandra Berweiler aus Leiwen führt den Winzereibetrieb in der dritten Generation. Im Verein der Leiwener Jungwinzer war sie viele Jahre Vorsitzende – als erste Frau auf diesem Posten. Foto: TV/Susanne Rendenbach

Leiwen Sandra Berweiler hat Medizinisch-Technische Assistentin (MTA) gelernt. Als Quereinsteigerin wurde sie Winzermeisterin und 2021 als Moselwinzerin des Jahres ausgezeichnet. Was ihre Oma mit dem Erfolg zu tun hat und was sie anders als ihr Winzer-Vater macht, hat sie dem TV erzählt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Susanne Rendenbach

Die Frauenpower steckt Sandra Berweiler in den Genen. Schließlich war es ihre Großmutter Angela, die das Weingut an der Euchariusstraße in Leiwen nach dem Krieg gründete. „Sie war damals die erste Frau mit LKW-Führerschein hier und brachte den Fasswein der Winzer in die Weinkellerei Reh, wo sie arbeitete“, erzählt Sandra Berweiler schmunzelnd. Da die Oma Weinberge hatte, habe sie sich eines Tages entschlossen, ihr eigenes Weingut zu gründen.

Zwei Generationen später ist die Enkelin am Ruder, seit Juli 2017 allein verantwortlich als Geschäftsführerin. Dabei arbeitete sie noch bis vor vier Jahren in ihrem ursprünglich erlernten und geliebten Beruf als Medizinisch-Technische Assistentin (MTA) im Brüderkrankenhaus Trier.

Mit dem Weingut, das ihr Vater Klaus ab Mitte der 1970er Jahre führte, und der „Weinwelt“ ist die 48-Jährige groß geworden. „Als Winzertochter habe ich natürlich mitgeholfen bei der Traubenlese, beim Abfüllen oder Etikettieren.“ Früh sei sie dem Verein der Leiwener Jungwinzer beigetreten, engagierte sich – als erste Frau auf diesem Posten – viele Jahre als Vorsitzende. Wein-Wissen sammelte sie auch als Leiwener Weinkönigin sowie als Moselweinkönigin Mitte der 1990er Jahre. Gleichwohl lag ihr beruflicher Fokus auf der MTA-Tätigkeit. Das änderte sich schlagartig, als ihr Vater Ende der 1990er-Jahre mitten in der Lese erkrankte und von einem Tag auf den anderen eine Zeitlang ausfiel.

Während sich Mutter Edith um die Lese im Weinberg kümmerte, stieg Sandra Berweiler in den Keller und damit ins Weinmachen ein. Unterstützt durch die Leiwener Jungwinzer: „Die Jungwinzer haben mir damals gesagt ‚Du packst das, und von uns kommt jeden Abend ein Winzer zu dir und hilft im Keller‘. Und so war es.“ Glücklicherweise habe sie damals viel im Krankenhaus-Nachtdienst gearbeitet und so beide Aufgaben parallel bewältigen können.„In dieser Zeit bin ich neugierig geworden.“ So neugierig, dass sie über ein Angebot für Quereinsteiger an der Weinbauschule Trier zunächst die Prüfung zur Winzergesellin ablegte und dann den Meisterkurs begann.

Als Winzermeisterin präsentierte Berweiler 2001 ihren ersten Jahrgang: „Sandras Riesling“, trocken, halbtrocken und fruchtsüß ausgebaut. „Das war ein super Gefühl“, erinnert sie sich. Und ein voller Erfolg: Während der Weinbautage in Leiwen probierte ihn ein japanischer Importeur und kaufte ihren ersten fruchtsüßen Riesling mit 1000 Litern komplett auf.

Auch ihr Vater war schnell überzeugt und überließ der Tochter 2002 den Keller. Seither konzentriert er sich auf die Arbeit im Weinberg. Insgesamt vier Hektar in den Lagen Schweicher Annaberg, Pölicher Held, Leiwener Klostergarten und Neumagener Rosengärtchen bewirtschaftet das Weingut, zwei Drittel in Steillage. Zu 90 Prozent reifen Rieslingtrauben heran, darüber hinaus Weißburgunder- sowie blaue Spätburgundertrauben. 2022 hat das Weingut Grauburgunder angepflanzt.

Und was macht sie anders im Keller als ihr Vater? „Ich habe vom ersten Jahrgang an spontan vergoren, nicht mit Reinzuchthefen. Die Weine brauchen ein bisschen länger, bis sie ihr Potenzial entfalten, aber das ist es wert.“ Zudem habe sie die Vorklärung verändert. „Wir arbeiten mit einem Vakuum-Drehfilter. So befreit man den Saft von Trubstoffen, und der Most wird mit Sauerstoff angereichert. Das ist auch gut für die gold-gelbe Farbe. Außerdem ist die Gefahr von Fehltönen praktisch ausgeschlossen.“

Ihre Philosophie? „Unsere Weine sind elegant ausgebaut, sie sind nicht voluminös, opulent. Ich versuche, den jeweiligen Weinbergs-Charakter herauszukitzeln.“ So besteche ihr Lieblingswein, ein Riesling Spätlese halbtrocken aus dem Schweicher Annaberg, durch das Wachstum auf rotem Schiefer mit einer „etwas würzigen und gleichzeitig exotischen Note“. Die Weine sollten viel über ihren Ursprung verraten und einen guten Trinkfluss haben: „Ich mag keine Weine, die man zerreden muss. Man sollte nach dem zweiten Schluck entscheiden können, ob er einem schmeckt.“

Als „größten Schritt“ beschreibt die Winzerin den Anbau und die Eröffnung einer Vinothek am 1. Juni 2018. „Die wurde sofort sehr gut angenommen.“ In der Vinothek sowie im Restaurant nimmt sich Berweiler viel Zeit, um ihren Gästen ihre Weine näherzubringen und zu zeigen, „dass man guten Wein und gutes Essen nicht trennen kann“.