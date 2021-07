Serie „Menschen und Motoren“ : ... und dann kam Bruno

Kenn Serie „Menschen & Motoren“: Marc, Natalie, Cora und Nick Jakobs haben ein fünftes Familienmitglied dazugewonnen .

Hingezogen zu des Deutschen liebstem Auto fühlte er sich schon lange. „Ich habe bei Scholtes in Mehring gelernt. Da standen zwei alte Käfer rum, die haben mich immer irgendwie magisch angezogen.“ Als er dann in den öffentlichen Dienst wechselte, war der Wunsch nach einem eigenen Fahrzeug mit dieser großen Geschichte in dem KFZ-Meister noch lange nicht er­loschen. „In Much bei Köln“, erzählt er uns, habe er das Exemplar endlich gefunden, das jetzt in der eigenen Garage steht.

Bruno, wie er später getauft wurde, war von Anfang an ein Gemein­schafts­projekt. Er hatte eine ganze Menge Geburtshelfer. Kumpel, Freunde, Familienmitglieder. „Stefan Jakobs hatte so eine Art beratende Funktion beim Kauf. Er hat auch gesagt: Mensch, leg noch einen Tausender drauf, dann hast du was Gescheites.“ Jörg Gobbert fährt selbst einen Käfer, verbrachte viele Samstag mit Marc in der Garage. Dessen Eltern Hanne und Peter nähten die Sitzbezüge. Aber noch steht Bruno ziemlich nackt in der Garage. Doch er macht Fortschritte. Der Lack, dessen Wunschfarbe Marc erst in einer Käfer-Gruppe bei Facebook fand, ist mittlerweile zum Teil aufgetragen. Der Motor steht – in Einzelteile zerlegt – in einem anderen Raum. Eine Werkbank in der Garage ist so etwas wie Brunos Intensivstation. Dort liegt alles, was Marc, seine Familie und seine Freunde brauchen, damit aus der Karosserie auch ein „richtiger“ Käfer wird.