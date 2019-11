In Trier sind die Narren los

Trier Helau und halaudi: Auf dem Trierer Kornmarkt haben etwa 600 Karnevalsfreunde den Start in die fünfte Jahreszeit gefeiert. Die große Freiluftfete dauert noch bis 16 Uhr.

Vor fünf Wochen haben Unbekannte im Landesmuseum versucht, den legendären Trierer Goldschatz zu stehlen – und scheiterten. Das Präsidium der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK) hingegen hatte am frühen Vormittag des 11. 11. im Stadtmuseum Erfolg. In einer clever eingefädelten Aktion verschafften sich die Oberkarnevalisten ohne Gewaltanwendung Zutritt ins montags geschlossene Simeonstift und entführten das Narrenzepter Wuppdus aus der tags zuvor eröffneten Ausstellung „Die Welt steht Kopf. Eine Kulturgeschichte des Karnevals.“

Somit konnte der Start in die fünfte Jahreszeit um 11.11 Uhr ganz traditionsgemäß auf dem Kornmarkt über die Bühne gehen. Denn zum Brauchtum gehört, dass der Wuppdus – seit Aschermittwoch im „Tiefschlaf“ – aus der Versenkung geholt und dem Volk präsentiert wird.

Die rund 600 Karnevalsfreunde zeigten sich trotz wenig erbaulichen Wetters – nur drei Grad, aber immerhin trocken – bester Laune. Nach der Verkündung der närrischen Gesetze stand der närrische Hochadel im Fokus. Das 2019er Prinzenpaar, Pierrot I. von LuxairTours und Marie-Claire I. vom Kylltal-Reisebüro, wurde feierlich verabschiedet, ehe sich die Nachfolger – Harald Junkes und Marion Silano erstmals öffentlich vorstellten. Bis zum offiziellen Amtsantritt dauert es aber noch zwei Monate. Inthronisiert werden Harald III. und Marion II. in der ATG-Gala am 11. Januar in der Europahalle.Bis 16 Uhr wird auf dem Kornmarkt weitergefeiert. Für die musikalische Unterhaltung sind die Leiendecker-Bloas und die Bitburger Band De Schouuten sowie DJane Rent a Sunshine (Sonja Storz) zuständig.